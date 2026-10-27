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CITIC Pacific Special Steel'in net kârı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %3,94 düştü

Salı, 27 Ekim 2026 09:28:25 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin'in Jiangsu eyaleti merkezli önde gelen çelik üreticilerinden CITIC Pacific Special Steel, bu yılın Ocak-Eylül döneminde faaliyet gelirinin yıllık %0,62 düşüşle 80,71 milyar RMB (12 milyar $) seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Şirketin net kârı ise söz konusu dönemde yıllık %3,94 düşüşle 4,16 milyar RMB (620 milyon $) oldu.

Bu yılın Temmuz-Eylül döneminde CITIC Pacific Special Steel'in faaliyet geliri yıllık %2,05 artışla 27 milyar RMB (4 milyar $) seviyesinde kaydedilirken, net kârı yıllık %23,64 düşüşle 1,17 milyar RMB (170 milyon $) seviyesinde gerçekleşti.

Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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