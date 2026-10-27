CITIC Pacific Special Steel'in net kârı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %3,94 düştü

Çin'in Jiangsu eyaleti merkezli önde gelen çelik üreticilerinden CITIC Pacific Special Steel, bu yılın Ocak-Eylül döneminde faaliyet gelirinin yıllık %0,62 düşüşle 80,71 milyar RMB (12 milyar $) seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Şirketin net kârı ise söz konusu dönemde yıllık %3,94 düşüşle 4,16 milyar RMB (620 milyon $) oldu.

Bu yılın Temmuz-Eylül döneminde CITIC Pacific Special Steel'in faaliyet geliri yıllık %2,05 artışla 27 milyar RMB (4 milyar $) seviyesinde kaydedilirken, net kârı yıllık %23,64 düşüşle 1,17 milyar RMB (170 milyon $) seviyesinde gerçekleşti.