CISA yerel cevher üreticilerine kritik projeleri hızlandırma çağrısı yaptı

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) Başkan Yardımcısı Xia Nong, 28 Kasım’da Pekin’de düzenlenen ve yerel demir cevheri kaynaklarının geliştirilmesini ele alan bir sempozyumuna katıldı. Toplantıda Nong, küresel büyük ölçekli madencilik şirketlerinden yapılan ithalata bağımlılığını azaltma hedefiyle Çinli yerel demir cevheri üreticilerinin kritik projeleri hızlandırması ve planlanan üretim hedeflerini yüksek kaliteyle tamamlaması gerektiğini vurguladı.

Nong’a göre CISA kritik demir cevheri projeleri listesini güncelleyecek, işletmelerin karşılaştığı yaygın sorunları detaylı biçimde sınıflandıracak, bu projelerin gerçek durumunu yerinde görmek için kilit bölgelerde saha çalışmaları yapacak ve elde edilen bulguları ilgili bakanlıklara hızla rapor edecek. Ayrıca CISA, yerli demir cevheri madenlerinin istikrarlı şekilde faaliyet göstermesini sağlamak ve çelik sektöründe arz yönlü bir yapısal reform gerçekleştirmek için çalışmalarını yoğunlaştırırken, çelik sanayisinin kaynak güvenliğini ve direncini artırmaya yönelik çok yönlü önlemler alacak.

SteelOrbis’in daha önce aktardığına göre Çin’in yerel demir cevheri üretimi 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde yıllık bazda %3,2 düşüşle 851,74 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.