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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Aralık sonunda %5,3 gerilerken, stoklar azaldı

Perşembe, 16 Ocak 2025 09:59:24 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin geçtiğimiz yılın Aralık ayı sonunda (21-31 Aralık), Aralık ayı ortasına (11-20 Aralık) kıyasla %5,3 düşüşle 1,87 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Aralık ayı ortasında, Aralık ayı başına kıyasla %2,3 düşüşle 1,98 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

31 Aralık tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Aralık tarihine kıyasla %15,5 düşüşle 12,37 milyon mt’a geriledi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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