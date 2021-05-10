CISA demir cevheri fiyatlarındaki hızlı artışı kontrol altına alması için hükümete çağrıda bulundu

Pazartesi, 10 Mayıs 2021 16:33:36 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir ve Çelik Birliği (CISA) Başkan Yardımcısı Luo Tiejun, demir cevheri satıcılarının şu an kontrolü ele aldığını, bu durumun da demir cevheri fiyatlarının yüksek seyretmesiyle sonuçlandığını açıkladı.

Ayrıca, Tiejun, demir cevheri fiyatlarındaki keskin yükseliş trendini kontrol altına alması için hükümete çağrıda bulundu.

İşçi Bayramı tatili (1-5 Mayıs) ardından Çin’de nihai çelik fiyatları sertçe arttı. CISA Başkan Yardımcısı Qu Xiuli, talebin ve hammadde maliyetinin yüksek olmasının, uluslararası para politikasının gevşetilmesinin, çevreyi korumaya yönelik alınan önlemlerin ve finans piyasalarında ortaya atılan spekülasyonların çelik fiyatlarının artmasında rol oynadığını söyledi.

İnşaat, otomotiv, makine ve beyaz eşya segmentlerinin dahil olduğu son kullanıcı sektörlerinin talebi olumlu hava koşulları nedeniyle hızlı bir artış gösterdi. Aynı zamanda, Çin’in ham çelik kapasite kullanımı ve üretimi üzerindeki katı kontrolü, piyasa oyuncularının çelik üretimindeki azalmaya yönelik beklentilerini güçlendirdi.

Ayrıca, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, 1 Haziran itibarıyla yürürlüğe girecek çelik kapasite kullanımı yenileme programını duyurdu. Bu programla birlikte, fazla kapasitenin ve hava kirliliğinin azaltılması hedefleniyor.

Son olarak, ithal demir cevheri fiyatları, vadeli demir cevheri fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle 200$/mt CFR’ı geçerek tarihindeki en yüksek seviye ulaştı. Buna göre, CISA, 2021 yılının geri kalanında çelik fiyatlarının belirgin bir düşüş göstermeyeceğini ve sınırlı bir aralıkta mevcut yüksek seviyelerde dalgalanmaya devam edeceğini belirtti.