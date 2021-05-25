CISA: Çin’de çelik fiyatları sert düşünün ardından Mayıs sonunda istikrar kazanacak

Salı, 25 Mayıs 2021 17:00:43 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yayımlanan yeni rapora göre, Nisan ayında Çin’de çelik talebi çok iyi bir seyir göstermiş, bu seyirden olumlu etkilenen çelik fiyatları yükselişe geçmişti.

Ayrıca, iyi talep ve yüksek hammadde fiyatları sonucunda çelik fiyatları İşçi Bayramı tatili sonrasında hızlı bir artış kaydetmişti. Mayıs ayının ortasında en yüksek seviyesine ulaşan çelik fiyatları, merkezi hükümetin artan emtia fiyatlarını kontrol altına almak için aldığı önlemler nedeniyle sert düşüş yaşayacağına dair sinyaller vermişti.

CISA’nın yaptığı açıklamaya göre, Çin nihai mamul piyasasındaki oyuncuların dikkat etmesi gereken birkaç etken var.

İlk olarak, nihai mamul stoklarında düşüş yaşandı. 20 Mayıs itibarıyla, Çin’de tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin toplam nihai mamul stokları, 10 Mayıs’a kıyasla 44.300 mt veya %0,3 düşüş göstererek 14,63 milyon mt oldu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’na göre, bu yılın Nisan ayında Çin’de ham çelik ve nihai çelik üretimi sırasıyla yıllık %13,4 ve %12,5 artış göstererek 97,85 milyon mt ve 121,28 milyon mt seviyelerinde kaydedilmişti. Söz konusu dönemde, Çin’deki tüm çelik üreticilerinin ortalama günlük ham çelik üretimi, bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %7,5 artış göstererek 3,26 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Son olarak, 30 Nisan tarihi itibarıyla, Çin Demir Cevheri Fiyat Endeksi (CIOPI) aylık %14,34 ve yıllık %83,01 artışla 186,9$/mt seviyesinde yer almıştı. CIOPI, 19 Mayıs tarihi itibarıyla bu yılın başına kıyasla %32,29 artışla 211,05$/mt seviyesinde yer aldı. Demir cevheri fiyatlarındaki hızlı artış, nihai mamullerin fiyatlarını artırdı.

1 Mayıs tarihi itibarıyla, çelik ürünlerine yönelik vergi iadesinin iptal edilmesinin birincil çelik ürünlerinin ve çelik ürünlerinin ihracatını sınırlandırması bekleniyor. Ancak, Çin’de yerel fiyatlardaki sert düşüşün ardından, ihracatçılar özellikle yassı mamul segmentinde olmak üzere ihracat piyasasında rekabetçi kalabildi. Emtia fiyatlarını kontrol altına almak için alınan önlemler nedeniyle Çin’de çelik fiyatlarının aşağı yönlü hareketin ardından Mayıs ayının sonunda istikrar kazanacağı düşünülüyor.