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< Güncel Çelik Haberleri

CISA Çin’in Mayıs ayı ham çelik üretimini %6,3 artışla 98,08 milyon mt olarak tahmin ediyor

Ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Nisan ayında 97,9 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti. Bu durum, üretimin aylık bazda yavaşça ...

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