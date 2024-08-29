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CISA: Demir cevheri fiyatlarındaki artış talep tarafından destek görmüyor

Perşembe, 29 Ağustos 2024 11:05:48 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), demir cevheri fiyatlarındaki mevcut artışın arz-talep tarafından kayda değer bir destek görmediğini belirtti. Daralan talep, yüksek arz ve artan stoklar, bu yıl demir cevheri piyasasının temel sorunlarını oluşturuyor.

Cevher fiyatlarındaki mevcut artışta arzdaki daralma rol oynuyor. Fakat aynı zamanda ülkede inşaat demiri ve filmaşin üretiminin yeni standartlar getirilmesi sonrasında azalarak cevher fiyatlarını aşağı çekmesinin ardından bu haftaki artış, yukarı yönlü bir düzeltme olarak değerlendiriliyor.

Nihai mamul üretimi azaldığı için cevher fiyatlarındaki artış devam etmeyebilir.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri Baosteel  

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