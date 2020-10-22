CISA: Çin’in çelik fiyatları Ekim sonu itibarıyla zayıflayan talebe bağlı olarak baskı görecek

Perşembe, 22 Ekim 2020 16:39:13 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yayımlanan yeni rapora göre, Eylül ayında çelik talebinin istikrarlı bir seyir izlemesi ülkedeki çelik fiyatlarını olumlu yönde etkilerken, kapasitelerine hızlı bir şekilde devreye girmesi çelik fiyatlarını olumsuz etkileyerek fiyat artışı marjlarını sınırlandırdı. Ekim sonu itibarıyla, talep düşüş göstererek fiyatlara baskı uygulayabilir. CISA, Çin’in nihai mamul piyasasındaki oyuncuların dikkat etmesi gereken bazı faktörler olduğunu dile getirdi.

Bunlardan ilki, nihai mamul stok seviyelerinin düşüş göstermesi. 30 Eylül itibarıyla, Çin’de nihai mamul stokları 20 Eylül tarihine kıyasla 1,81 milyon mt ya da %13,49 düşüş göstererek 11,6 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, yıl başına kıyasla 2,06 milyon mt ya da %21,65 artış gösterdi. Ancak, 10 Ekim itibarıyla, Çin’de nihai mamul stokları uzun Ulusal Gün tatili nedeniyle 30 Eylül’e kıyasla 2 milyon mt ya da %17,22 artış göstererek 13,59 milyon mt’a yükseldi.

İkincisi, Ulusal İstatistik Bürosu’na göre bu yıl Eylül ayında, ülkedeki tüm çelik üreticilerinin günlük ortalama ham çelik üretiminin aylık bazda %0,5 artışla 3,1 milyon mt’a yükselerek çelik piyasasındaki arz fazlasına katkı sağlaması.

Üçüncü olarak ise, Çin Demir Cevheri Fiyat Endeksi 16 Ekim itibarıyla yıl başına kıyasla %30,83 artış göstererek 118,43$/mt seviyesinde kaydedilirken, Çin birleşik çelik fiyat endeksinin söz konusu dönemde yalnızca %0,85 artış göstermesi. Çelik fiyatlarına kıyasla demir cevheri fiyatlarındaki hızlı artış çelik üreticilerinin kârlılığını olumsuz yönde etkiledi.

Tüm dünyada görülen Covid-19 salgını daha da kötüleşti ve bu durum Çin’in çelik ihracatı açısından iyi olmayacak. Örneğin, Uluslararası Para Fonu tarafından yayımlanan son rapora göre, Çin hariç önde gelen ekonomiler küçülme göstereceği tahmin ediliyor. Buna göre, Dünya Demir ve Çelik Birliği Çin hariç küresel ekonomilerin 2020 yılında %13,3 küçülmesini bekliyor ve bu durum Çin çelik ihracatı açısından zor bir duruma işaret ediyor.

Ekim ayı da ülkede çelik talebi açısından geleneksel olarak yoğun bir ay olduğundan havaların daha da soğumasıyla talep Ekim sonunda durgun seyredecek. Bu nedenle, CISA Ekim ayında çelik fiyatlarında büyük artışlar görmeyi beklemiyor ancak sınırlı bir aralıkta dalgalanacağını tahmin ediyor.