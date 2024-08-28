CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti Ocak-Temmuz döneminde %5,04 düştü

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ülkede koklaşabilir taş kömürü, metalürjik kok ve hurda için ortalama alım maliyetleri sırasıyla yıllık %5,04, %8,9 ve %5,81 düşerken yerel toz cevher ve ithal toz cevher alım maliyetleri sırasıyla %7,29 ve %2,58 artış gösterdi.

Yalnızca Temmuz ayında, koklaşabilir taş kömürü alım fiyatları %0,54 düşüş gösterdi. Metalürjik kok alım maliyetleri %0,82 artış kaydederken, yerel toz cevher , ithal toz cevher ve hurda alım maliyetleri ise sırasıyla %0,42, %2,96, %2,84 ve %2,07 geriledi.