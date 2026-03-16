 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çinli...

Çinli üreticiler yasaklı BHP Jimblebar toz cevherini bir hafta süreyle kullanabilecek

Pazartesi, 16 Mart 2026 15:10:07 (GMT+3)   |   İstanbul

Devlete bağlı Çinli ticaret şirketi China Mineral Resources Group’un (CMRG) 13 Mart Cuma günü yaptığı açıklamada, Çinli çelik üreticilerinin liman stoklarında bulunan ve geçtiğimiz yılın Eylül ayından bu yana Çin’e girişine ve kullanımına izin verilmeyen BHP’nin Jimblebar toz cevherini bir hafta süreyle kullanabileceğini belirtti. Ancak tüccarların Jimblebar toz cevheri ticareti yapmalarına halen izin verilmiyor.

Söz konusu gelişme, CMRG’nin BHP’nin ürünlerine yönelik kısıtlamaları genişletmesinin hemen ardından geldi. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Newman toz cevherinin kullanımı bu haftanın sonundan itibaren yasaklanacak.

Bu gelişmeler sonucunda Çinli çelik üreticileri, CMRG ile BHP arasındaki uzun vadeli tedarik sözleşmesinde fiyatlara ilişkin anlaşmazlığın devam edeceğini öngörerek BHP’nin toz cevherlerini mümkün olduğunca hızlı şekilde kendi tesislerine taşımaya çalışıyor.

Şimdilik Jimblebar toz cevherine yönelik kısıtlamaların bir hafta süreyle gevşetilmesi, spot piyasada demir cevheri fiyatlarının yatay hareket etmesine ve piyasadaki beklentilerin yumuşamasına yol açtı. SteelOrbis’in verilerine göre spot piyasada %62 tenörlü demir cevheri fiyatı, Cuma günü kaydedilen 110$/mt CFR seviyesinde kaldı. Ancak fiyat, haftalık 4$/mt ve Şubat ayı sonuna kıyasla 8,45$/mt artış gösterdi. Dalian Emtia Borsası'nda vadeli demir cevheri fiyatları ise bugün %0,74 düşüşle 809 RMB/mt (117,2$/mt) seviyesine geriledi.

Bazı çelik üreticileri, önümüzdeki aylarda özellikle %62 tenörlü demir cevheri arzında büyük bir artış beklenmediğini ve limanlarda bekleyen BHP çıkışlı ürünler nedeniyle demir cevheri fiyatlarında yakın vadede büyük bir düşüş öngörmediklerini ifade etti.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Güneydoğu Asya BHP 

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis