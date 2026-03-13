 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin...

Çin BHP’den demir cevheri ithalatına yönelik kısıtlamaları biraz daha genişletti

Cuma, 13 Mart 2026 11:47:11 (GMT+3)   |   İstanbul

Reuters’ta yer alan bir habere göre Çin, Avustralyalı madenci BHP’den yapılan demir cevheri alımlarına yönelik kısıtlamaları genişleterek şirket ile Çin’de devlete bağlı ticaret şirketi China Mineral Resources Group (CMRG) arasında tedarik sözleşmesine yönelik süregelen anlaşmazlığı büyüttü.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 2025 yılı Eylül ayında getirilen Jimblebar toz cevher yasağının ardından geçtiğimiz yılın Kasım ayında CMRG, Çinli çelik üreticileri ve tüccarlara BHP’nin düşük tenörlü Jinbao toz cevher ürününün de alımını durdurmalarını bildirmişti.

Son gelişmelere göre ise CMRG, yerel çelik üreticilerine ve tüccarlara Çin limanlarında depolanan ve BHP’nin genellikle sattığı ürünlerden biri olan Newman toz cevher sevkiyatlarını gelecek haftadan itibaren kabul etmemeleri talimatını verdi. Halihazırda limanlarda bulunan yüklerin ise yaklaşık beş iş günü sürecek bir geçiş döneminde teslim alınabileceği bildirildi.

Kısıtlamalar daha da genişletilirse BHP’nin Çin’e yaptığı sevkiyatların önemli bir bölümünün etkilenebileceği anlaşılıyor.

Kısıtlamaların sıkılaştırılması, Çin limanlarında depolanan BHP kargolarının daha fazla ürünün yasaklanabileceği endişesiyle tüccarlar tarafından hızla satışa çıkarılmasına yol açtı.

Sözleşme görüşmeleri devam ediyor

Söz konusu kısıtlamalar, Çin’in demir cevheri ithalatının önemli bir bölümünü üstlenen CMRG ile BHP arasında uzun vadeli tedarik koşullarına ilişkin görüşmelerin devam ettiği bir dönemde geldi.

Görüşmelerin sonucu, mevcut kısıtlamaların geçici olup olmayacağına veya daha da genişleyerek küresel demir cevheri ticaret akışlarını ve fiyat dinamiklerini etkileyip etkilemeyeceğini belirleyecek.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Çin Güneydoğu Asya Ticaret BHP 

Benzer Haber ve Analizler

BHP Billiton: Ham madde fiyatları uzun dönemde düşecek

13 Eki | Çelik Haberler

Avustralya Port Hedland limanından demir cevheri sevkiyatı martta %20 arttı

25 Nis | Çelik Haberler

10-15 Mayıs Haftalık piyasa raporu.. Banchero Costa

22 May | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 13 Mart 2026

13 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Jindal Steel Odisha’da bir demir cevheri sahası ihalesi daha kazandı

13 Mar | Çelik Haberler

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı 2026’nın Ocak ayında %16,2 arttı

13 Mar | Çelik Haberler

Demir cevheri fiyatları arz endişeleri nedeniyle sertçe yükseldi, Çin BHP’den Newman toz cevher alımlarını yasakladı

12 Mar | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 12 Mart 2026

12 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları arz sıkıntısı nedeniyle 5$/mt daha arttı

12 Mar | Hurda ve Hammadde

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 11 Mart, 2026

11 Mar | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis