Çin BHP’den demir cevheri ithalatına yönelik kısıtlamaları biraz daha genişletti

Reuters’ta yer alan bir habere göre Çin, Avustralyalı madenci BHP’den yapılan demir cevheri alımlarına yönelik kısıtlamaları genişleterek şirket ile Çin’de devlete bağlı ticaret şirketi China Mineral Resources Group (CMRG) arasında tedarik sözleşmesine yönelik süregelen anlaşmazlığı büyüttü.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 2025 yılı Eylül ayında getirilen Jimblebar toz cevher yasağının ardından geçtiğimiz yılın Kasım ayında CMRG, Çinli çelik üreticileri ve tüccarlara BHP’nin düşük tenörlü Jinbao toz cevher ürününün de alımını durdurmalarını bildirmişti.

Son gelişmelere göre ise CMRG, yerel çelik üreticilerine ve tüccarlara Çin limanlarında depolanan ve BHP’nin genellikle sattığı ürünlerden biri olan Newman toz cevher sevkiyatlarını gelecek haftadan itibaren kabul etmemeleri talimatını verdi. Halihazırda limanlarda bulunan yüklerin ise yaklaşık beş iş günü sürecek bir geçiş döneminde teslim alınabileceği bildirildi.

Kısıtlamalar daha da genişletilirse BHP’nin Çin’e yaptığı sevkiyatların önemli bir bölümünün etkilenebileceği anlaşılıyor.

Kısıtlamaların sıkılaştırılması, Çin limanlarında depolanan BHP kargolarının daha fazla ürünün yasaklanabileceği endişesiyle tüccarlar tarafından hızla satışa çıkarılmasına yol açtı.

Sözleşme görüşmeleri devam ediyor

Söz konusu kısıtlamalar, Çin’in demir cevheri ithalatının önemli bir bölümünü üstlenen CMRG ile BHP arasında uzun vadeli tedarik koşullarına ilişkin görüşmelerin devam ettiği bir dönemde geldi.

Görüşmelerin sonucu, mevcut kısıtlamaların geçici olup olmayacağına veya daha da genişleyerek küresel demir cevheri ticaret akışlarını ve fiyat dinamiklerini etkileyip etkilemeyeceğini belirleyecek.