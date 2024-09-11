Çinli Sanbao yeni hatlarında silisli çelik üretecek

Techint Group’un metal ve madencilik sektörlerine yönelik yenilikçi çözümler alanında faaliyet gösteren şirketi İtalya merkezli Tenova, bağlı kuruluşu Tenova LOI Thermprocess’in Çin merkezli Sanbao Iron & Steel ile taneleri yönlendirilmemiş silisli çelik üretiminde kullanılmak amacıyla üç adet tavlama ve kaplama hattı tedarik etmek üzere sözleşmeler imzaladığını açıkladı.

Sanbao Group’un silisli çelik üretimine girişini temsil eden bu sözleşmeler, şirketin taneleri yönlendirilmemiş silisli çelik üretiminde en yüksek yüzey kalitesini ve en iyi manyetik özellikleri elde etmeyi amaçladığı “Soğuk Haddelenmiş Silisli Çelik ve Metal Ürünleri İşleme Projesi”nin bir parçası.