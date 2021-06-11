﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çinli Panzhihua sıcak şerit tesisini yenileyecek

Cuma, 11 Haziran 2021 12:20:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, Çin merkezli Panzhihua Steel&Vanadium’un Sichuan eyaletinde bulunan Panzhihua’daki 1.450 mm’luk sıcak şerit tesisini yenileyeceğini açıkladı.

Tesisin yenilenmesiyle Panzhihua, tesis kullanılabilirliğini önemli ölçüde iyileştirmeyi, üretim kapasitesini artırmayı ve üretim portföyünü ince ölçülü şeriti içerecek şekilde genişletmeyi planlıyor. Tesisin yıllık üretim kapasitesi mevcut 2,4 milyon mt’dan en az 3 milyon mt’a çıkarılacak. Yenileme çalışmaları, karbon çeliğin yanı sıra silikon çelik ve titanyum şerit içeren ürün karışımı sayesinde tesisin esnekliğini daha da artıracak.

Tesisin yenileme çalışmaları yalnızca iki kez üretim durdurularak gerçekleştirilecek. İlk durdurmanın bu yılın Eylül ayında, ikincisi 2022 yılının Temmuz ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor. İlk sıcak şeritin 2022 yılının Ekim ayında üretilmesi bekleniyor.


Etiketler: çelik üretimi  Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

01  Haz

Çinli çelik üreticisi kesintisiz şerit üretim tesisinde ilk rulo üretimini gerçekleştirdi
01  Haz

Metso Outotec, bir yıl içinde Çin’den dördüncü peletleme tesisi siparişini aldı
27  May

Primetals, HBIS Wusteel’in üç çelik levha döküm ünitesi için bakım hizmeti sağlayacak
21  May

Jiangsu Changbao Pleasant Steel Pipe yeni hattında ilk dikişsiz boru üretimini gerçekleştirdi
18  May

Fitch: Çin’in çelik fiyatlarındaki yükseliş yavaşlayacak, ancak fiyatlar gücünü koruyacak