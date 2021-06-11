Çinli Panzhihua sıcak şerit tesisini yenileyecek

Cuma, 11 Haziran 2021 12:20:16 (GMT+3) | İstanbul

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, Çin merkezli Panzhihua Steel&Vanadium’un Sichuan eyaletinde bulunan Panzhihua’daki 1.450 mm’luk sıcak şerit tesisini yenileyeceğini açıkladı.

Tesisin yenilenmesiyle Panzhihua, tesis kullanılabilirliğini önemli ölçüde iyileştirmeyi, üretim kapasitesini artırmayı ve üretim portföyünü ince ölçülü şeriti içerecek şekilde genişletmeyi planlıyor. Tesisin yıllık üretim kapasitesi mevcut 2,4 milyon mt’dan en az 3 milyon mt’a çıkarılacak. Yenileme çalışmaları, karbon çeliğin yanı sıra silikon çelik ve titanyum şerit içeren ürün karışımı sayesinde tesisin esnekliğini daha da artıracak.

Tesisin yenileme çalışmaları yalnızca iki kez üretim durdurularak gerçekleştirilecek. İlk durdurmanın bu yılın Eylül ayında, ikincisi 2022 yılının Temmuz ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor. İlk sıcak şeritin 2022 yılının Ekim ayında üretilmesi bekleniyor.