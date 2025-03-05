Çinli Donghua Iron & Steel Danieli’den iki yeni elektrik ark ocağı aldı

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies, Çinli çelik üreticisi Donghua Iron & Steel’in Tangshan’daki tesisinde kurulmak üzere iki yeni elektrik ark ocağı siparişi verdiğini açıkladı. Yeni ocakların 2026’nın ikinci çeyreğinde devreye alınması bekleniyor.

Yeni elektrik ark ocakları, Danieli’nin düzenli ve esnek şekilde hurda, DRI, HBI ve pik demir yükleme yapılmasını sağlayan Zerobucket teknolojisini kullanacak. Bu teknoloji, hurda ve en fazla %40 oranında pik demir kullanıldığında iki döküm arasındaki süreyi 33 dakikaya indiriyor. Pik demir dekarbürizasyon işlemi de bu süreye dahil. Bununla birlikte sistem 50 kWh/mt enerji tasarrufu sağlıyor.

Zerobucket teknolojisi üretkenlik ve enerji tasarrufunda verdiği faydalar dışında karbon emisyonunun düşürülmesinde de yardımcı olacak.