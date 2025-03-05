 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çinli...

Çinli Donghua Iron & Steel Danieli’den iki yeni elektrik ark ocağı aldı

Çarşamba, 05 Mart 2025 13:44:25 (GMT+3)   |   İstanbul

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies, Çinli çelik üreticisi Donghua Iron & Steel’in Tangshan’daki tesisinde kurulmak üzere iki yeni elektrik ark ocağı siparişi verdiğini açıkladı. Yeni ocakların 2026’nın ikinci çeyreğinde devreye alınması bekleniyor.

Yeni elektrik ark ocakları, Danieli’nin düzenli ve esnek şekilde hurda, DRI, HBI ve pik demir yükleme yapılmasını sağlayan Zerobucket teknolojisini kullanacak. Bu teknoloji, hurda ve en fazla %40 oranında pik demir kullanıldığında iki döküm arasındaki süreyi 33 dakikaya indiriyor. Pik demir dekarbürizasyon işlemi de bu süreye dahil. Bununla birlikte sistem 50 kWh/mt enerji tasarrufu sağlıyor.

Zerobucket teknolojisi üretkenlik ve enerji tasarrufunda verdiği faydalar dışında karbon emisyonunun düşürülmesinde de yardımcı olacak.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 5 Mart 2025

05 Mar | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları hafif yukarı yönlü

05 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel hurda fiyatları hafifçe arttı

05 Mar | Hurda ve Hammadde

Hebei eyaleti çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Şubat ayında %45,9’ye indi

05 Mar | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Şubat sonunda %2,8 yükseldi

05 Mar | Çelik Haberler

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları yatay seyretmeye devam ediyor

04 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel ticari profil fiyatlarında hafif düşüş görüldü

03 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin yerel piyasalarında silikomangan fiyatları - 10. Hafta, 2025

03 Mar | Hurda ve Hammadde

Baosteel Decheng yeni ekipman kurulumunu tamamladı

03 Mar | Çelik Haberler

Çin’de yerel kok fiyatları gevşemeye devam etti, beklentiler olumsuz

28 Şub | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis