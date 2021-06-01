Çinli çelik üreticisi kesintisiz şerit üretim tesisinde ilk rulo üretimini gerçekleştirdi

Salı, 01 Haziran 2021 15:36:23 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Hebei eyaletinde bulunan Çinli bir çelik üreticisine tedarik ettiği Arvedi kesintisiz şerit üretim tesisinde ilk rulo üretiminin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Tesis, sözleşmenin imzalanmasından 17 ay ve montaj başlangıcından 6 ay sonra devreye alındı. İlk levha 17 Mart, ilk rulo ise 6 Nisan tarihinde üretilerek, kilometre taşlarına planlanandan üç hafta önce ulaşıldı. Öte yandan, ilk rulo ve ilk kesintisiz şerit aynı anda üretilerek yeni bir rekora imza atıldı.

180 metre uzunluğundaki Arvedi kesintisiz şerit üretim tesisi enerji tüketimini %45’e kadar düşürüyor ve karbon salımını azaltıyor. Döküm ve haddeleme tesisi, 0,7 mm’ye kadar kalınlığa ve 1.600 mm’ye kadar genişliğe sahip ultra ince, yüksek kaliteli sıcak şerit üretecek. Ürün portföyü karbonlu çelik ve yüksek mukavemetli düşük alaşımlı kaliteleri içeriyor. Tesis, şirketin iç ve dış piyasalara daha iyi hizmet vermesini sağlayacak.

Primetals’e göre, Arvedi kesintisiz şerit üretim tesisi, bağlantılı bir döküm ve haddeleme tesisinde sürekli ve kesintisiz bir şekilde sıvı çelikten sıcak şerit üretiyor.

Primetals Çinli müşterinin adını belirtmedi, ancak şirketin Çin’in iki eyaletinde bulunan entegre çelik tesislerinde yılda 6 milyon mt’un üzerinde çelik üretebilen küresel bir şirket olduğunu belirtti.