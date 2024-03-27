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Çinli çelik şirketleri Ocak-Şubat döneminde 14,61 milyar RMB net zarar kaydetti

Çarşamba, 27 Mart 2024 11:11:23 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, metal izabe ve haddeleme sektörü bu yılın Ocak-Şubat döneminde 14,61 milyar RMB (2,1 milyar RMB) seviyesinde kaydedildi.

Otomotiv sektörü bu dönemde yıllık %50,1 artışla 58,69 milyar RMB (8,3 milyar $) net kâr elde etti.

Ocak-Şubat döneminde madencilik ve cevher hazırlama sektörü yıllık %101,3 artışla 12,88 milyar RMB (1,8 milyar $), metal imalat sektörü yıllık %27,8 artışla 19 milyar RMB (2,7 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ile diğer ulaşım ekipmanları sektörü yıllık %90,1 artışla 7,89 milyar RMB (1,1 milyar $) brüt kâr kaydetti.

Söz konusu dönemde büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplam brüt kârı yıllık %10,2 artışla 914,06 milyar RMB (128,7 trilyon $) oldu.

1$ = 7,0946 RMB


Etiketler: Çin Uzak Doğu Mali Sonuçlar 

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