 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Shagang’ın...

Shagang’ın net kârı ilk dokuz ayda %43,15 düştü

Çarşamba, 30 Ekim 2024 09:45:25 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Jiangsu eyaletinde bulunan Shagang Group’un bağlı kuruluşu Shagang Co., Ltd, bu yılın ilk dokuz ayında yıllık %6,29 düşüşle 10,81 milyar RMB (1,5 milyar $) faaliyet geliri elde ederken, yıllık %43,15 düşüşle 105 milyon RMB (14,7 milyon $) net kâr kaydettiğini açıkladı.

Öte yandan şirket üçüncü çeyreğe ilişkin mali raporunu açıklayarak yıllık %17,38 düşüşle 3,15 milyar RMB (440 milyon $) faaliyet geliri ve yıllık %98 düşüşle 1,34 milyon RMB (190.000 $) net kâr kaydettiğini duyurdu.

Shagang, iç piyasadaki zayıf taleple birlikte hammadde fiyatları ile rekabetin artış göstermesinin Temmuz-Eylül döneminde net kârını çok büyük ölçüde düşürdüğünü ifade etti.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Mali Sonuçlar Shagang 

Benzer Haber ve Analizler

Shagang’ın net kârı yılın ilk yarısında %11,82 düştü

21 Ağu | Çelik Haberler

Shagang’ın net kârı yılın ilk yarısında %70,49 düştü

24 Ağu | Çelik Haberler

Shagang’ın net kârı Ocak-Eylül döneminde %48,5 düştü

27 Eki | Çelik Haberler

Shagang’ın net kârı bu yılın ilk yarısında %33,9 düştü

25 Ağu | Çelik Haberler

Shagang’ın net kârı 2021 yılında %66,32 arttı

11 Mar | Çelik Haberler

Shagang’ın net kârı Ocak-Eylül döneminde %90,76 artış gösterdi

25 Eki | Çelik Haberler

Shagang Group net kârının Ocak-Eylül döneminde %81,48-97,64 artmasını bekliyor

12 Eki | Çelik Haberler

Shagang Co. Ltd’nin net kârı yılın ilk yarısında %116,45 artış gösterdi

10 Ağu | Çelik Haberler

Jiangsu Shagang’ın net kârı 2020’de %22,81 arttı

25 Mar | Çelik Haberler

Shagang Iron and Steel’in net kârı Ocak-Eylül döneminde %16,96 arttı

27 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis