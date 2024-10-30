Shagang’ın net kârı ilk dokuz ayda %43,15 düştü

Çin’in Jiangsu eyaletinde bulunan Shagang Group’un bağlı kuruluşu Shagang Co., Ltd, bu yılın ilk dokuz ayında yıllık %6,29 düşüşle 10,81 milyar RMB (1,5 milyar $) faaliyet geliri elde ederken, yıllık %43,15 düşüşle 105 milyon RMB (14,7 milyon $) net kâr kaydettiğini açıkladı.

Öte yandan şirket üçüncü çeyreğe ilişkin mali raporunu açıklayarak yıllık %17,38 düşüşle 3,15 milyar RMB (440 milyon $) faaliyet geliri ve yıllık %98 düşüşle 1,34 milyon RMB (190.000 $) net kâr kaydettiğini duyurdu.

Shagang, iç piyasadaki zayıf taleple birlikte hammadde fiyatları ile rekabetin artış göstermesinin Temmuz-Eylül döneminde net kârını çok büyük ölçüde düşürdüğünü ifade etti.