Çinli çelik sanayi kuruluşları Ocak-Şubat döneminde 220 milyon $ brüt zarar elde etti

Çin Demir Çelik Birliği’nin (CISA) yayımladığı verilere göre, bu yılın Ocak-Şubat döneminde Çin’in başlıca çelik kuruluşları 1,55 milyar RMB (220 milyon $) brüt zarar açıkladı.

Aynı dönemde otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık bazda %11,7 artışla 61,96 milyar RMB (8,6 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

2024 yılında madencilik ve cevher hazırlama sektörü yıllık %56,6 düşüşle 5,61 milyar RMB (800 milyon $), metal imalat sektörü yıllık %1 artışla 19,09 milyar RMB (2,7 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ile diğer ulaşım ekipmanları sektörü yıllık %88 artışla 15,22 milyar RMB (2,1 milyar $) brüt kâr kaydetti.

Söz konusu dönemde Çin’de büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplam brüt kârı yıllık %0,3 düşüşle 911 milyar RMB (127 milyar $) oldu.