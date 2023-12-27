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Çinli çelik sanayi kuruluşları Ocak-Kasım döneminde 40,04 milyar RMB kâr elde etti

Çarşamba, 27 Aralık 2023 10:04:19 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, Ocak-Kasım döneminde metal izabe ve haddeleme sektörü, yıllık %275,6 artışla 40,04 milyar RMB (5,6 milyar $) kâr açıkladı.

Otomotiv sektörü bu dönemde yıllık %2,9 artışla 448,98 milyar RMB (63,2 milyar $) net kâr kaydetti.

Ocak-Kasım döneminde madencilik ve cevher hazırlama sektörü yıllık %2,6 artışla 48,71 milyar RMB (6,9 milyar $), metal imalat sektörü yıllık %3 artışla 162,26 milyar RMB (22,9 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ile diğer ulaşım ekipmanları sektörü yıllık %22,3 artışla 74,34 milyar RMB (10,5 milyar $) brüt kâr kaydetti.

Söz konusu dönemde büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplam brüt kârı yıllık %4,4 düşerek 6,98 trilyon RMB (0,98 trilyon $) oldu.

1$ = 7,1002 RMB


Etiketler: Çin Uzak Doğu Mali Sonuçlar 

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