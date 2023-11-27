Çinli çelik sanayi kuruluşları Ocak-Ekim döneminde 26,67 milyar RMB kâr elde etti

Pazartesi, 27 Kasım 2023 09:28:53 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, Ocak-Ekim döneminde metal izabe ve haddeleme sektörü, yıllık %37 artışla 26,67 milyar RMB (3,2 milyar $) kâr açıkladı.

Otomotiv sektörü bu dönemde yıllık %0,5 artışla 394,6 milyar RMB (48,2 milyar $) net kâr kaydetti.

Ocak-Ekim döneminde madencilik ve cevher hazırlama sektörü yıllık %13,5 düşüşle 40,22 milyar RMB (5,65 milyar $), metal imalat sektörü yıllık %0,1 düşüşle 135,1 milyar RMB (19 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ile diğer ulaşım ekipmanları sektörü yıllık %19,1 artışla 62,7 milyar RMB (8,8 milyar $) brüt kâr kaydetti.

Söz konusu dönemde büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplam brüt kârı yıllık %7,8 düşerek 6,11 trilyon RMB (0,75 trilyon $) oldu.

1$ = 7,1159 RMB