
Çinli çelik sanayi kuruluşları 2025’in Ocak-Kasım döneminde 111,5 milyar $ brüt kâr elde etti

Pazartesi, 29 Aralık 2025 09:31:41 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliğinin yayımladığı verilere göre bu yılın Ocak-Kasım döneminde Çin’in başlıca çelik kuruluşları 111,5 milyar RMB (15,9 milyar $) brüt kâr açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 7,86 milyar RMB brüt zarar elde edilmişti.

Aynı dönemde otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık bazda %7,5 artışla 440,29 milyar RMB (62,6 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde madencilik ve cevher hazırlama sektörü yıllık %15,5 düşüşle 43,76 milyar RMB (6,2 milyar $), metal imalat sektörü yıllık %4,7 düşüşle 152,5 milyar RMB (21,7 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ile diğer ulaşım ekipmanları sektörü yıllık %27,8 artışla 125,7 milyar RMB (17,9 milyar $) brüt kâr kaydetti.

Çin’de büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplam brüt kârı yıllık %0,1 artışla 6,63 trilyon RMB (940 milyar $) oldu.

1$ = 7,0331 RMB


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya 

