Çinli çelik sanayi kuruluşları 2023 yılında 40,04 milyar RMB kâr elde etti

Pazartesi, 29 Ocak 2024 11:11:32 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, 2023 yılında metal izabe ve haddeleme sektörü, yıllık %157,3 artışla 56,48 milyar RMB (7,95 milyar $) kâr açıkladı.

Otomotiv sektörü bu dönemde yıllık %5,9 artışla 508,63 milyar RMB (71,6 milyar $) net kâr kaydetti.

2023 yılında madencilik ve cevher hazırlama sektörü yıllık %6,7 artışla 55,45 milyar RMB (7,8 milyar $), metal imalat sektörü yıllık %4,5 artışla 190,31 milyar RMB (26,8 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ile diğer ulaşım ekipmanları sektörü yıllık %22 artışla 89,38 milyar RMB (12,6 milyar $) brüt kâr kaydetti.

Söz konusu dönemde büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplam brüt kârı yıllık %2,3 düşerek 7,69 trilyon RMB (1,1 trilyon $) oldu. Bu artış, 2023 yılının ilk on bir ayında kaydedilen artışa kıyasla 2,1 puan daha yavaş gerçekleşti.

1$ = 7,1097 RMB