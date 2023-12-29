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Çinli Baowu Group Shandong Steel Group’a yatırım yaptı

Cuma, 29 Aralık 2023 11:51:30 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Shandong eyaleti yönetimi Çinli başlıca çelik üreticisi Baowu Group ile bir stratejik ortaklık ve yatırım anlaşması imzaladığını duyurdu. Anlaşmaya göre Baowu Group, Shandong merkezli Çinli çelik üreticisi Shandong Iron and Steel Group’un yatırımcılarından biri oldu.

2022 yılında 16,7 milyar RMB (2,4 milyar $) net kâr elde eden Baowu Group aynı yılda kaydedilen 131 milyon mt ile Çin’in en büyük ham çelik üreticisi. Shandong Steel Group ise 2022 yılında 29,42 milyon mt ham çelik üretimi yaparak ülkenin yedinci en büyük üreticisi oldu ve 247 milyon RMB (34,8 milyon $) net zarar kaydetti.

Baowu Group 2019 yılından beri eyalete bağlı varlıkları ücretsiz olarak devrederek aralarında Anhui merkezli Ma’anshan Iron and Steel Group, Shanxi merkezli Taiyuan Iron and Steel Group ve Jiangxi merkezli Xinyu Iron and Steel Group bulunan birkaç bölgesel çelik şirketinin ana hissedarı oldu.

Baowu Group, Shandong Iron and Steel Group ile yapılan anlaşma çerçevesinde şirketin hisselerinin yalnızca %49’unu elinde bulunduracak. Shandong eyaletine bağlı Varlık Denetimi ve Yönetimi Komisyonu ise %51’lik hisse ile ana hissedar olacak.

Baowu Group’un iştiraklerinden biri olan Baosteel, bu ayın başında Shandong Steel Rizhao Co., Ltd’nin hisselerinin %48,6’sını almak için 10,7 milyar RMB (1,5 milyar $) yatırım yapacağını duyurmuştu.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Devralım 

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