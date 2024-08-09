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Rizhao Steel Holding Group Rizhao Section Steel’i devraldı

Cuma, 09 Ağustos 2024 10:26:46 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Shandong eyaleti merkezli çelik üreticisi Rizhao Steel Holding Group Co., Ltd., aynı eyalet merkezli çelik üreticisi Rizhao Section Steel’de bulunan hisse payını %70’ten %100’e çıkararak Rizhao Section Steel’i iştiraki yaptı.

2003 yılında 100 milyon RMB sermaye ile kurulan Rizhao Section Steel, çubuk, orta kalınlıkta levha, ticari profil ve diğer mamulleri üretiyor.

Yine 2003 yılında kurulan ve yüksek kaliteli ince çelik şerit üretimi için önemli bir yer tutan Rizhao Steel Holding Group, yıllık 18,95 milyon mt üretim kapasitesine sahip. Şirket sıcak sac, sıcak rulo sac, soğuk sac, asitli sac, galvanizli sac ve H-profil üretimi yapmakta.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Devralım 

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