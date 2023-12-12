Shagang Group Fushun Special Steel’in ikinci en büyük hissedarı oldu

Salı, 12 Aralık 2023 11:26:38 (GMT+3) | Şanghay

Liaoning eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Fushun Special Steel, ana hissedarı olan Liaoning eyaleti merkezli çelik üreticisi Dongbei Special Steel’in 251 milyon adet hissesini Jiangsu eyaleti merkezli Çin’in en büyük çelik üreticisi Shagang Group’a hisse başına 9,3 RMB’den (1,3$/mt) toplam 2,33 milyar RMB’ye (0,3 milyar $) devretmeyi planladığını duyurdu.

Shen Wenrong Fushun Special Steel’i yönetmeye devam edecek.

Devirden sonra Shagang Group’un Fushun Special Steel’deki hisse payı %12,73’e çıkacak ve şirketin en büyük ikinci hissedarı olacak. Dongbei Special Steel’in hisse payı ise %29,25’ten %16,52’ye gerileyecek.

Fushun Special Steel yılın ilk dokuz ayında yıllık %9,36 artışla 6,3 milyar RMB (0,88 milyar $) faaliyet kârı ve yıllık %5,58 düşüşle 282 milyon RMB (39,6 milyon $) net kâr elde etti.

Shagang Group, Dongbei Special Steel’in sermaye sorununu çözmek istediğini ve Fushun Special Steel’in geleceğini olumlu bulduğunu ifade etti.

Shagang Group 2022 yılında 41,4 milyon mt ham çelik üretimi yapmış ve 287,8 milyar RMB (40,4 milyar $) faaliyet kârı elde etmişti.