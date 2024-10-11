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Lingyuan Steel’in varlıklarının %7’si Ansteel Group’a devredilecek

Cuma, 11 Ekim 2024 09:45:49 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Liaoning eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Lingyuan Iron & Steel Co. Ltd., Chaoyang şehrine bağlı Varlık Denetimi ve Yönetimi Komisyonu’nun (SASAC) Liaoning eyaleti merkezli Ansteel Group ile geri alınamaz bir devir anlaşması yaptığını duyurdu. Bu anlaşma kapsamında SASAC, Lingyuan Steel’deki varlıklarının %7’sini karşılıksız şekilde Ansteel Group’a devredecek.

Devir işleminden sonra Ansteel Group, Lingyuan Steel’in varlıklarının %56’sını elinde bulundurup şirketin ana hissedarı olacak.

Chaoyang yerel yönetiminin iznini alan bu devir anlaşması, Çin’in devlet düzeyindeki Varlık Denetimi ve Yönetimi Komisyonu’ndan onay bekliyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Devralım & Birleşme 

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