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Çin’in ulaştırma sektöründeki sabit varlık yatırımları Ocak-Kasım döneminde 3,6 trilyon RMB’yi geçti

Perşembe, 21 Aralık 2023 10:28:26 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin ulaştırma sektöründeki sabit varlık yatırımları Ocak-Kasım döneminde yıllık %8,9 artışla 3,6 trilyon RMB (510 milyar $) oldu.

Bahsi geçen dönemde kara yolu ve su yolu yapımına yönelik toplam sabit varlık yatırımları 2,8 trilyon RMB (394 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Yıl sonunda bahsedilen yatırımların 3 trilyon RMB’yi geçmesi bekleniyor. 

Çin Ticaret Bakanlığına göre ulaştırma sektöründe 600 milyar RMB’den (84,5 milyar $) fazla özel tahvil ihraç edildi. 

1$ = 7,1012 RMB


Etiketler: Çin Uzak Doğu Yatırım 

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