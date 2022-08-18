Çin’in sıcak rulo sac üretimi Ocak-Temmuz döneminde %1,8 arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac üretimi bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yıllık %1,8 artışla 111,23 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, ülkenin soğuk rulo sac üretimi ise yıllık %0,4 artışla 25,06 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Yalnızca Temmuz ayında, Çin’in sıcak rulo sac üretimi yıllık %4,6 artışla 15,23 milyon mt olurken, soğuk rulo sac üretimi yıllık %3 artışla 3,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Temmuz ayında, sıcak rulo sac fiyatları önce zayıf talep nedeniyle düşerken, daha sonra piyasadaki beklentilerin iyileşmesi sayesinde ay ortasında artışa geçti.