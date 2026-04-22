 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin’in...

Çin’in sıcak rulo sac üretimi 2026 yılının Ocak-Mart döneminde %8 düşüş kaydetti

Çarşamba, 22 Nisan 2026 10:23:23 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosuna göre 2025 yılının Ocak-Mart döneminde Çin’in sıcak rulo sac üretimi %8 düşüşle 52,91 milyon mt oldu. Aynı dönemde soğuk rulo sac üretimi %4,1 artışla 12,33 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Mart ayında sıcak rulo sac üretimi yıllık bazda %6,9 düşüşle 18,85 milyon mt, soğuk rulo sac üretimi ise yıllık %3,3 artışla 4,82 milyon mt oldu. 

Ocak-Şubat döneminde Çin iç piyasasında sıcak rulo sac fiyatları sınırlı bir aralıkta dalgalanırken, Mart ayı başında gevşedi, ay sonunda Çin Yeni Yılı tatilini takiben tekrar yükseldi. Fiyatlar 24-26 Mart ve 31 Mart’ta 3.390 RMB/mt (494$/mt) ile en yüksek, 25 Şubat’ta 3.300 RMB/mt (481$/mt) ile en düşük seviyeyi gördü.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Çin Güneydoğu Asya 

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis