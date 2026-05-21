Çin’in sıcak rulo sac üretimi 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde %7,2 düştü

Perşembe, 21 Mayıs 2026 09:55:58 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yıl Ocak-Nisan döneminde Çin’in sıcak rulo sac ve soğuk rulo sac üretimi sırasıyla yıllık bazda %7,2 düşüş ve %5 artışla 70,49 milyon mt ve 16,689 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Yalnızca Nisan ayında Çin’in sıcak rulo sac ve soğuk rulo sac üretimi sırasıyla yıllık bazda %4,9 düşüş ve %8,8 artış, aylık bazda ise %6,7 ve %4,7 düşüş göstererek 17,6 milyon mt ve 4,59 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. 

Nisan ayında Çin yerel sıcak rulo sac piyasasında fiyatlar, geleneksel yoğun sezon kapsamında son kullanıcı talebindeki iyileşme ve İşçi Bayramı tatili (1-5 Mayıs) öncesindeki stok yenileme faaliyetleri sayesinde yükseliş gösterdi. SteelOrbis verilerine göre sıcak rulo sac fiyatları Nisan ayında en yüksek seviyesine 23 Nisan ile 27-30 Nisan döneminde 3.480 RMB/mt (509$/mt) ile ulaşırken, ay içindeki en düşük seviye 2 Nisan’da 3.370 RMB/mt (493$/mt) olarak kaydedildi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Çin’in sac/levha ihracatı bu yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık bazda %16,6 düşüşle 20,06 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Bu düşüş hızı, yılın ilk üç ayında kaydedilen gerilemeye kıyasla 0,3 puan daha yüksek oldu. Nisan ayında Çin’in sac/levha ihracatı yıllık bazda %17,5 düşüşle 5,46 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Çin menşeli çelik ürünlerine yönelik antidamping soruşturmalarının başlıca hedefini sac ve levha ürünleri oluştururken, bu durum Nisan ayında Çin’deki üretim üzerinde de olumsuz etki yarattı.


