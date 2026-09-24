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Çin'in paslanmaz çelik ihracatı 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %13,93 düştü

Perşembe, 24 Eylül 2026 11:52:07 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin gümrük yetkilileri tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Çin'in paslanmaz çelik ithalatı ve ihracatı yıllık bazda sırasıyla %0,56 ve %13,93 düşüşle 1,012 milyon mt ve 2,8955 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Yalnızca Ağustos ayında Çin'in paslanmaz çelik ithalatı ve ihracatı aylık bazda sırasıyla %21,07 ve %13,87 artışla 140.900 mt ve 445.700 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu miktarlar yıllık bazda ithalatta %20,29 artışa, ihracatta ise %0,49 düşüşe işaret etti.

Yılın ilk sekiz ayında Çin'in net paslanmaz çelik ihracatı yıllık %19,73 düşüşle 1,8835 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Yalnızca Ağustos ayında Çin'in net paslanmaz çelik ihracatı yıllık %7,83 düşüşle 304.800 mt seviyesinde yer aldı.

Bu yıl Ağustos ayında Çin'in paslanmaz çelik hurda ithalatı aylık %8,6 düşerken yıllık %50,48 artışla 14.100 mt seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise Çin'in paslanmaz çelik hurda ithalatı yıllık %84,86 artışla 130.900 mt seviyesine yükseldi.

Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
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Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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