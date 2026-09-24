Çin'in paslanmaz çelik ihracatı 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %13,93 düştü

Çin gümrük yetkilileri tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Çin'in paslanmaz çelik ithalatı ve ihracatı yıllık bazda sırasıyla %0,56 ve %13,93 düşüşle 1,012 milyon mt ve 2,8955 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Yalnızca Ağustos ayında Çin'in paslanmaz çelik ithalatı ve ihracatı aylık bazda sırasıyla %21,07 ve %13,87 artışla 140.900 mt ve 445.700 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu miktarlar yıllık bazda ithalatta %20,29 artışa, ihracatta ise %0,49 düşüşe işaret etti.

Yılın ilk sekiz ayında Çin'in net paslanmaz çelik ihracatı yıllık %19,73 düşüşle 1,8835 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Yalnızca Ağustos ayında Çin'in net paslanmaz çelik ihracatı yıllık %7,83 düşüşle 304.800 mt seviyesinde yer aldı.

Bu yıl Ağustos ayında Çin'in paslanmaz çelik hurda ithalatı aylık %8,6 düşerken yıllık %50,48 artışla 14.100 mt seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise Çin'in paslanmaz çelik hurda ithalatı yıllık %84,86 artışla 130.900 mt seviyesine yükseldi.