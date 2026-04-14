Çin’in çelik ihracatı 2026’nın ilk çeyreğinde %9,9 geriledi, Mart ayında 9 milyon mt’un üzerinde kaldı

Çin Gümrük Genel İdaresi) tarafından açıklanan verilere göre bu yıl Ocak-Mart döneminde Çin’in çelik ihracatı yıllık bazda %9,9 düşüşle 24,71 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren ihracat lisans uygulamasının çelik ihracatı üzerinde aşağı yönlü etkisi görülürken, Mart ayından itibaren Orta Doğu’daki savaş da ihracatı olumsuz etkiledi.

Mart ayında ise Çin’in çelik ihracatı yıllık %12,6 düşüşle 9,13 milyon mt seviyesinde kaydedilerek geçen yılın zirve seviyelerinin gerisinde kalındığını gösterdi. Ancak Şubat ayında tatiller ve daha az iş günü nedeniyle oluşan düşük baz etkisiyle Mart ayı ihracatı aylık bazda %16,6 artış kaydetti. Çin Yeni Yılı tatilinin ardından çelik talebinin artması da Mart ayında ihracattaki aylık yükselişi destekledi.

Buna rağmen piyasa kaynakları 9 milyon mt’un üzerindeki ihracat hacmini lojistik zorluklar, oynak maliyetler ve yüksek rekabet ortamı dikkate alındığında “iyi” olarak değerlendiriyor.

Yılın ilk üç ayında Çin’in çelik ithalatı ise yıllık bazda %14,1 düşüşle 1,34 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.