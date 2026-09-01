Çin'in paslanmaz çelik ihracatı 2026 Ocak-Temmuz döneminde %16 düştü

Çin gümrük yetkilileri tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Çin'in paslanmaz çelik ithalatı ve ihracatı yıllık sırasıyla %3,25 ve %16,0 düşüşle 871.200 mt ve 2,4498 milyon mt seviyelerinde gerçekleşti.

Yalnızca Temmuz ayında Çin'in paslanmaz çelik ithalatı ve ihracatı aylık sırasıyla %3,16 ve %13,21 düşüşle 116.400 mt ve 391.400 mt seviyelerinde kaydedildi. İthalat yıllık %59,45 artarken, ihracat yıllık %6,0 düşüş gösterdi.

Yılın ilk yedi ayında Çin'in net paslanmaz çelik ihracatı yıllık %21,69 düşüşle 1,57 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Yalnızca Temmuz ayında Çin'in net paslanmaz çelik ihracatı yıllık %19,87 düşüşle 275.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Temmuz ayında Çin'in görünür paslanmaz çelik tüketimi aylık %0,98 artışla 3 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.