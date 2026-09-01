 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin'in...

Çin'in paslanmaz çelik ihracatı 2026 Ocak-Temmuz döneminde %16 düştü

Salı, 01 Eylül 2026 09:11:31 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin gümrük yetkilileri tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Çin'in paslanmaz çelik ithalatı ve ihracatı yıllık sırasıyla %3,25 ve %16,0 düşüşle 871.200 mt ve 2,4498 milyon mt seviyelerinde gerçekleşti.

Yalnızca Temmuz ayında Çin'in paslanmaz çelik ithalatı ve ihracatı aylık sırasıyla %3,16 ve %13,21 düşüşle 116.400 mt ve 391.400 mt seviyelerinde kaydedildi. İthalat yıllık %59,45 artarken, ihracat yıllık %6,0 düşüş gösterdi.

Yılın ilk yedi ayında Çin'in net paslanmaz çelik ihracatı yıllık %21,69 düşüşle 1,57 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Yalnızca Temmuz ayında Çin'in net paslanmaz çelik ihracatı yıllık %19,87 düşüşle 275.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Temmuz ayında Çin'in görünür paslanmaz çelik tüketimi aylık %0,98 artışla 3 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

Benzer Haber ve Analizler

Çin'in inşaat demiri üretimi 2026'nın ilk yarısında %10,7 geriledi

22 Tem | Çelik Haberler

Çin'in inşaat demiri üretimi 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde %12,2 geriledi

23 Haz | Çelik Haberler

Çin'in yarı mamul ihracatı 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde %43,2 arttı

23 Haz | Çelik Haberler

Hebei eyaletinden ASEAN ülkelerine çelik ürünleri ihracatının değeri 2026’nın Ocak-Nisan döneminde 1,3 kat arttı

22 May | Çelik Haberler

Çin’in inşaat demiri üretimi 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde %13,5 düştü

21 May | Çelik Haberler

Çin’in inşaat demiri üretimi Ocak-Mart döneminde %12,3 düştü

21 Nis | Çelik Haberler

Çin’in çelik ihracatı 2026’nın ilk çeyreğinde %9,9 geriledi, Mart ayında 9 milyon mt’un üzerinde kaldı

14 Nis | Çelik Haberler

Çin’in nihai mamul ihracatı 2026’nın Ocak-Şubat döneminde 15,6 milyon mt’a geriledi

10 Mar | Çelik Haberler

Çin’in demir cevheri ithalatı 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde %0,7 arttı

07 Kas | Çelik Haberler

Çin’in çelik ihracatı 2025 yılının Ocak-Ekim döneminde %6,6 arttı, Ekim’de %12,5 geriledi

07 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis