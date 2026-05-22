Hebei eyaletinden ASEAN ülkelerine çelik ürünleri ihracatının değeri 2026’nın Ocak-Nisan döneminde 1,3 kat arttı

Cuma, 22 Mayıs 2026 10:00:25 (GMT+3)   |   Şanghay

Hebei eyaletine bağlı Shijiazhuang Gümrüğü tarafından açıklanan verilere göre bu yılın ilk dört ayında Hebei eyaleti ile ASEAN ülkeleri arasındaki toplam dış ticaret hacmi yıllık bazda %38,7 artışla 28,9 milyar RMB (4,2 milyar $) seviyesine ulaştı. Böylece ASEAN, Hebei eyaletinin en büyük ticaret ortağı oldu.

Özellikle söz konusu dönemde Hebei eyaletinden ASEAN’a yapılan çelik ürünleri ihracatının değeri yıllık bazda 1,3 kat artışla 3,77 milyar RMB (0,55 milyar $) seviyesinde gerçekleşti.

Çin’in bu yıl 1 Ocak tarihi itibarıyla çelik ürünlerine yönelik ihracat lisansı uygulamasını devreye almasının ardından Hebei’deki çelik üreticileri yeni politikaya uyum sağlama ve kurallara uygun ihracat gerçekleştirme konusunda güçlü performans sergiledi. Bu durum, çelik ürünleri ihracat değerindeki yıllık bazda 1,3 katlık artışa katkı sağladı.

Öte yandan ASEAN ülkelerinde liman, demir yolu ve enerji santrali gibi altyapı projelerinin hız kesmeden devam etmesi, uzun ve yassı çelik ürünlerine yönelik güçlü talebi destekledi.


