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Çin'in yarı mamul ihracatı 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde %43,2 arttı

Salı, 23 Haziran 2026 09:57:12 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin gümrük verilerine göre bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Çin'in yarı mamul çelik ihracatı yıllık %43,2 artışla 6,7541 milyon mt seviyesine ulaştı.

Mayıs ayında ise Çin'in yarı mamul çelik ihracatı, aylık bazda %10,53, yıllık bazda ise %392,17 artışla 1,8125 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu artış uluslararası piyasalarda yarı mamule yönelik güçlü talebin devam ettiğini ortaya koyuyor. Öte yandan Çin iç piyasasında nihai mamul talebinin zayıf seyretmesi de ülkenin yarı mamul ihracatındaki güçlü ivmeye katkı sağladı.


Etiketler: Yarı Mamul Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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