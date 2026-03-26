Çin’in paslanmaz çelik ihracatı 2026’nın Ocak-Şubat döneminde yıllık %34,78 düştü

Perşembe, 26 Mart 2026 10:40:20 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin gümrük verilerine göre bu yıl Ocak-Şubat döneminde Çin'in paslanmaz çelik ithalatı ve ihracatı sırasıyla yıllık %16,93 düşüşle 257.300 mt ve %34,78 düşüşle 492.700 mt olarak gerçekleşti. 

Sadece Şubat ayında Çin'in paslanmaz çelik ithalatı aylık %15,32 ve yıllık %23,39 düşüşle 122.600 mt, ihracatı ise aylık %11,78 artış ve yıllık %5,53 düşüşle 260.000 mt oldu.

Aynı dönemde Çin’in net paslanmaz çelik ihracatı yıllık bazda %48 düşüşle 225.400 mt seviyesine ulaştı. Sadece Şubat ayında ise yıllık %56,49 artışla 49.600 mt seviyesinde kaydedildi.

Çin’in paslanmaz çelik hurdası ithalatı Şubat ayında aylık bazda %6,65 düşüş, yıllık ise %125,1 artışla 13.300 mt seviyesinde gerçekleşirken, ilk iki ayda ise yıllık %101,67 artışla 27.600 mt oldu.


