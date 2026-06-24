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Çin'in paslanmaz çelik ihracatı 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde %30,84 geriledi

Çarşamba, 24 Haziran 2026 10:00:31 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin gümrük yetkililerinin açıkladığı verilere göre, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Çin'in paslanmaz çelik ithalatı ve ihracatı sırasıyla 634.800 mt ve 1,6128 milyon mt olarak gerçekleşti. Buna göre ithalat yıllık %11,58, ihracat ise %30,84 düşüş gösterdi.

Mayıs ayında ise Çin'in paslanmaz çelik ithalatı ve ihracatı sırasıyla 91.100 mt ve 415.400 mt seviyesinde kaydedildi. Bu rakamlar aylık bazda sırasıyla %46,33 düşüş ve %5,33 artış gösterirken, yıllık bazda ise %27,18 ve %5,05 geriledi.

Yılın ilk beş ayında Çin'in net paslanmaz çelik ihracatı yıllık %29,75 düşüşle 978.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Mayıs ayında ise net paslanmaz çelik ihracatı yıllık bazda %4,18 artışla 324.300 mt oldu.

Öte yandan Çin'in paslanmaz çelik hurdası ithalatı, aylık bazda %8,69 düşüş, yıllık bazda %34,12 artışla Mayıs ayında 17.700 mt seviyesinde gerçekleşti. 

Ocak-Mayıs döneminde ise Çin'in paslanmaz çelik hurdası ithalatı yıllık %74,96 artışla 78.900 mt seviyesine ulaştı.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Çin Güneydoğu Asya 

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Pazaryeri Teklifleri

Paslanmaz Yuvarlak Çubuk (Soğuk Çekilmiş)
Çap:  3 - 300 mm
304L- 316L
HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
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Paslanmaz Altıköşe Çubuk (Sıcak Çekilmiş)
Kenar Uzunluğu:  10 - 60 mm
304L- 316L - 303
HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör
Paslanmaz Dikişli Boru
Dış Çap:  10 - 508 mm
Et Kalınlığı:  1,5 - 6 mm
304L - 316L
HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
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