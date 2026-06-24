Çin'in paslanmaz çelik ihracatı 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde %30,84 geriledi

Çin gümrük yetkililerinin açıkladığı verilere göre, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Çin'in paslanmaz çelik ithalatı ve ihracatı sırasıyla 634.800 mt ve 1,6128 milyon mt olarak gerçekleşti. Buna göre ithalat yıllık %11,58, ihracat ise %30,84 düşüş gösterdi.

Mayıs ayında ise Çin'in paslanmaz çelik ithalatı ve ihracatı sırasıyla 91.100 mt ve 415.400 mt seviyesinde kaydedildi. Bu rakamlar aylık bazda sırasıyla %46,33 düşüş ve %5,33 artış gösterirken, yıllık bazda ise %27,18 ve %5,05 geriledi.

Yılın ilk beş ayında Çin'in net paslanmaz çelik ihracatı yıllık %29,75 düşüşle 978.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Mayıs ayında ise net paslanmaz çelik ihracatı yıllık bazda %4,18 artışla 324.300 mt oldu.

Öte yandan Çin'in paslanmaz çelik hurdası ithalatı, aylık bazda %8,69 düşüş, yıllık bazda %34,12 artışla Mayıs ayında 17.700 mt seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde ise Çin'in paslanmaz çelik hurdası ithalatı yıllık %74,96 artışla 78.900 mt seviyesine ulaştı.