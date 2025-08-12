Çin’in otomobil satışları 2025’in Ocak-Temmuz döneminde %12 arttı

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede otomobil üretimi ve satışları yılın ilk yarısında sırasıyla yıllık %12,7 ve %12 artışla 18,23 milyon ve 18,27 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Sadece Temmuz ayında ise üretim yıllık bazda %13,3 artış, aylık %7,3 düşüşle 2,6 milyon adet olurken, satışlar yıllık bazda %14,7 artış, aylık %10,7 düşüşle 2,6 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk yedi ayında Çin'in otomobil ihracatı bir önceki yıla göre %12,8 artışla 3,68 milyon adede ulaşırken, ihracat sadece Temmuz ayında yıllık %22,6 artarak 575.000 adet oldu.

Elektrikli araç segmentine bakıldığında, ilk yedi ayda Çin’in üretim ve satışları sırasıyla yıllık %39,2 ve %38,5 artışla 8,23 milyon adet ve 8,22 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Satışlarda elektrikli araçların pazar payı %45 olarak kaydedildi.

Sadece Temmuz ayında ülkede elektrikli araç üretimi yıllık bazda %26,3 artışla 1,24 milyon adet olurken, satışlar yıllık bazda %27,4 artışla 1,26 milyon adet seviyesine yükseldi ve satışlarda elektrikli araçların pazar payı %48,7 oldu.

Çin'in elektrikli araç ihracatı Ocak-Temmuz döneminde yılık bazda %84,6 artışla 1,3 milyon adede ulaşırken, Temmuz ayında yıllık 1,2 kat artıp 225.000 adet oldu.