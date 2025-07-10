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Çin’in otomobil satışları 2025’in ilk yarısında %11,4 arttı

Perşembe, 10 Temmuz 2025 10:15:00 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede otomobil üretimi ve satışları yılın ilk yarısında sırasıyla yıllık %12,5 ve %11,4 artışla 15,62 milyon ve 15,65 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Sadece Haziran ayında ise üretim yıllık bazda %11,4, aylık 5,5 artışla 2,79 milyon adet olurken, satışlar yıllık bazda %13,8, aylık %8,1 artışlar 2,9 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk altı ayında Çin'in otomobil ihracatı bir önceki yıla göre %10,4 artışla 3,08 milyon adede ulaşırken, ihracat sadece Haziran ayında yıllık %22,2, aylık %7,4 artarak 592.000 adet oldu. 

Elektrikli araç segmentine bakıldığında, ilk yarıda Çin’in üretim ve satışları sırasıyla yıllık %41,4 ve %40,3 artışla 6,96 milyon adet ve 6,93 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Satışlarda elektrikli araçların pazar payı %44,3 olarak kaydedildi. 

Sadece Haziran ayında ülkede elektrikli araç üretimi yıllık bazda %26,4 artışla 1,27 milyon adet olurken, satışlar yıllık bazda %26,7 artışla 1,32 milyon adet seviyesine yükseldi ve satışlarda elektrikli araçların pazar payı %45,8 oldu. 

Çin'in elektrikli araç ihracatı ilk altı ayda yılık bazda %75,2 artışla 1,06 milyon adede ulaşırken, Haziran ayında yıllık 1,4 kat artıp aylık %2,6 düşerek 205.000 adet oldu. 


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Otomotiv 

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