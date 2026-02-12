 |  Giriş 
Çin’in otomobil satışları 2026 yılı Ocak ayında %3,2 azaldı

Perşembe, 12 Şubat 2026 10:02:30 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede otomobil üretimi ve satışları bu yılın Ocak ayında sırasıyla yıllık bazda %0,01 artış ve %3,2 düşüş, aylık bazda ise sırasıyla %25,7 ve %28,3 düşüş sonucu 2,45 milyon ve 2,35 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Ocak ayında Çin'in otomobil ihracatı bir önceki yıla göre %44,9 artış ve aylık bazda %9,5 düşüşle 681.000 adet oldu.

Birçok bölgede araç alımlarına yönelik sübvansiyon politikalarının yıllık geçiş sürecinde olması ve tüketici talebinin 2025 yılında bir miktar öne çekilmesi, Ocak ayında araç satışlarının yıllık bazda gerilemesinde rol oynadı. 


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Otomotiv 

