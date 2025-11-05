Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde %31,7 geriledi

Çin Demir Çelik Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre bu yılın Ocak-Eylül döneminde ülkede koklaşabilir taş kömürü, metalürjik kok, yerel demir cevheri, ithal demir cevheri ve hurda için ortalama alım maliyetleri sırasıyla yıllık %31,7, %28, %10,6, %10,5 ve %11,8 düşüş kaydetti.

Sadece Eylül ayında ise koklaşabilir taş kömürü, metalürjik kok, yerel demir cevheri, ithal demir cevheri ve hurda için ortalama alım maliyetleri önceki aya kıyasla sırasıyla %3,1, %5,2, %2,32, %3,78 ve %1,1 artış gösterdi.