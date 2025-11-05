 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin’de...

Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde %31,7 geriledi

Çarşamba, 05 Kasım 2025 10:37:10 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre bu yılın Ocak-Eylül döneminde ülkede koklaşabilir taş kömürü, metalürjik kok, yerel demir cevheri, ithal demir cevheri ve hurda için ortalama alım maliyetleri sırasıyla yıllık %31,7, %28, %10,6, %10,5 ve %11,8 düşüş kaydetti.

Sadece Eylül ayında ise koklaşabilir taş kömürü, metalürjik kok, yerel demir cevheri, ithal demir cevheri ve hurda için ortalama alım maliyetleri önceki aya kıyasla sırasıyla %3,1, %5,2, %2,32, %3,78 ve %1,1 artış gösterdi.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Çin Güneydoğu Asya Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’e yapılan satışlarla Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatlarındaki artış ivme kazandı

31 Eki | Hurda ve Hammadde

Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatları 195$/mt FOB’a yaklaştı

27 Eki | Hurda ve Hammadde

Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatları yüksek karşı teklifler sayesinde arttı

24 Eki | Hurda ve Hammadde

Avustralyalı Cokal BBM madeninde kömür üretimini kendi bünyesine aldı

24 Eki | Çelik Haberler

Çin’in kok üretimi 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde %3,5 arttı

20 Eki | Çelik Haberler

Polonyalı JSW Budryk madeninde yeni uzun ayak devreye aldı

17 Eki | Çelik Haberler

China Coal Energy’nin kömür satışları 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde %7,4 düştü

17 Eki | Çelik Haberler

Bağlantı duyulmadığından Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyat trendi belirsiz

16 Eki | Hurda ve Hammadde

Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatları durgun alımlar ve olumsuz görünüm nedeniyle geriledi

15 Eki | Hurda ve Hammadde

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %15,3 düştü

15 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis