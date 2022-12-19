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Çin’in kok ihracatı Ocak-Kasım döneminde %40,4 arttı

Pazartesi, 19 Aralık 2022 11:30:56 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çinli kok tesisleri yurt dışından gelen iyi talepten faydalanmaya devam etti. Bu yılın ilk 11 ayında Çin’in kok ihracatı yıllık %40,4 artışla 8,41 milyon mt oldu. Öte yandan, aynı dönemde ülkenin kömür ihracatı yıllık %53,8 artışla 3,68 milyon mt olurken, kömür ithalatı yıllık %10,1 düşüşle 262,41 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Kasım ayında, Çin’in kok ihracatı yıllık %42,5 artışla 620.000 mt oldu. Aynı ayda ülkenin kömür ihracatı yıllık %13,4 düşüşle 230.000 mt olurken, kömür ithalatı yıllık %7,8 düşüşle 32,31 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Hammaddeler Çin Uzak Doğu Madencilik İth/ihr İstatistikleri 

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