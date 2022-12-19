Çin’in kok ihracatı Ocak-Kasım döneminde %40,4 arttı

Çinli kok tesisleri yurt dışından gelen iyi talepten faydalanmaya devam etti. Bu yılın ilk 11 ayında Çin’in kok ihracatı yıllık %40,4 artışla 8,41 milyon mt oldu. Öte yandan, aynı dönemde ülkenin kömür ihracatı yıllık %53,8 artışla 3,68 milyon mt olurken, kömür ithalatı yıllık %10,1 düşüşle 262,41 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Yalnızca Kasım ayında, Çin’in kok ihracatı yıllık %42,5 artışla 620.000 mt oldu. Aynı ayda ülkenin kömür ihracatı yıllık %13,4 düşüşle 230.000 mt olurken, kömür ithalatı yıllık %7,8 düşüşle 32,31 milyon mt seviyesinde yer aldı.