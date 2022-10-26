Çin’in kok ihracatı Ocak-Eylül döneminde %41,3 arttı

Çinli kok tesisleri başta Hindistan’dan olmak üzere yurt dışından gelen iyi talepten faydalanmaya devam etti. Bu yılın ilk dokuz ayında Çin’in kok ihracatı yıllık %41,3 artışla 7,3 milyon mt oldu. Öte yandan, aynı dönemde ülkenin kömür ihracatı ise yıllık %62,5 artışla 3,19 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre yalnızca Eylül ayında, Çin’in kok ihracatı yıllık %154,9 artışla 1,27 milyon mt olurken, kömür ihracatı yıllık %170,3 artışla 420.000 mt seviyesinde yer aldı.