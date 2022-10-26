﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’in kok ihracatı Ocak-Eylül döneminde %41,3 arttı

Çarşamba, 26 Ekim 2022 11:17:58 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çinli kok tesisleri başta Hindistan’dan olmak üzere yurt dışından gelen iyi talepten faydalanmaya devam etti. Bu yılın ilk dokuz ayında Çin’in kok ihracatı yıllık %41,3 artışla 7,3 milyon mt oldu. Öte yandan, aynı dönemde ülkenin kömür ihracatı ise yıllık %62,5 artışla 3,19 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre yalnızca Eylül ayında, Çin’in kok ihracatı yıllık %154,9 artışla 1,27 milyon mt olurken, kömür ihracatı yıllık %170,3 artışla 420.000 mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Çin Uzak Doğu Madencilik İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Hint metalürjik kok üreticileri ithalat vergilerinin kaldırılmasından zarar gördüklerini öne sürüyor

26 Eki | Çelik Haberler

Rusya’nın Kuzbass bölgesinde kömür üretimi Ocak-Eylül döneminde %9,3 azaldı

25 Eki | Çelik Haberler

Çin’de koklaşabilir taş kömürü fiyatları belirsiz görünüme rağmen artmaya devam ediyor

21 Eki | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel koklaşabilir taş kömürü fiyatları - 42. Hafta

21 Eki | Hurda ve Hammadde

Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatları olumsuz hava koşulları nedeniyle artmaya devam ediyor

20 Eki | Hurda ve Hammadde

Avustralyalı koklaşabilir taş kömürü tedarikçilerinin beklentileri daha da olumlu

18 Eki | Hurda ve Hammadde

Koklaşabilir taş kömürü tedarikçileri arza yönelik endişeler nedeniyle Çin’e verdiği fiyatları yükseltti

17 Eki | Hurda ve Hammadde

Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatları arz sıkıntısı endişelerine bağlı olarak yükseldi

17 Eki | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel koklaşabilir taş kömürü fiyatları - 41. Hafta

14 Eki | Hurda ve Hammadde

Çinli çelik üreticileri kok fiyatlarındaki ilk artışı kabul etti

11 Eki | Hurda ve Hammadde