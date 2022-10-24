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Çin’in ham kömür üretimi Ocak-Eylül döneminde %11,2 arttı

Pazartesi, 24 Ekim 2022 11:54:51 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin ham kömür üretimi bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %11,2 artışla 3,32 milyar mt seviyesinde yer alırken, bu artış yılın ilk sekiz ayında kaydedilene kıyasla 0,2 puan daha yüksek oldu.

Yalnızca Eylül ayında, Çin’in ham kömür üretimi yıllık %12,3 artışla Ağustos ayında kaydedilene kıyasla 4,2 puan daha yüksek oldu ve 390 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ülkenin kok üretimi aylık %1,38 artış ve yıllık %5,4 düşüşle 39,65 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ilk dokuz ayında ise ülkenin kok üretimi yıllık %0,5 düşüşle 358 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu düşüş yılın ilk sekiz ayında kaydedilene kıyasla 0,6 puan daha yavaş oldu.


Etiketler: Hammaddeler Çin Uzak Doğu Madencilik Üretim 

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