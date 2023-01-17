Çin’in kok üretimi 2022’de %1,3 arttı

Salı, 17 Ocak 2023 10:16:40 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin ham kömür üretimi 2022 yılında %9 artışla 4,5 milyar mt seviyesinde yer alırken, bu artış yılın Ocak-Kasım döneminde kaydedilene kıyasla 0,7 puan daha yavaş oldu.

Yalnızca Aralık ayında, Çin’in ham kömür üretimi yıllık %2,4 artış ve aylık %2,91 düşüşle 402,69 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda ülkenin kok üretimi aylık %4,31 düşüş ve yıllık %7,4 artışla 39 milyon mt seviyesinde yer aldı.

2022 yılının tamamında ise ülkenin kok üretimi %1,3 artışla 473,44 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu artış yılın Ocak-Kasım döneminde kaydedilene kıyasla 0,6 puan daha yüksek oldu.