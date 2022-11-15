Çin’in ham kömür üretimi Ocak-Ekim döneminde %10 arttı, kok üretimi neredeyse sabit

Salı, 15 Kasım 2022 11:48:44 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin ham kömür üretimi bu yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık %10 artışla 3,69 milyar mt seviyesinde yer alırken, bu artış yılın ilk dokuz ayında kaydedilene kıyasla 1,2 puan daha yavaş oldu.

Yalnızca Ekim ayında, Çin’in ham kömür üretimi yıllık %1,2 artış ve aylık %5,1 düşüşle 370,09 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk on ayında ülkenin kok üretimi yıllık %0,1 artışla 396,84 milyon mt seviyesinde yer alırken, yılın ilk dokuz ayında yıllık %0,5 düşüş görülmüştü.

Yalnızca Ekim ayında ise, ülkenin kok üretimi aylık %2,1 düşüş ve yıllık %6,9 artışla 38,83 milyon mt seviyesinde yer aldı.