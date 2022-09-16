Çin’in ham kömür üretimi Ocak-Ağustos döneminde %11 arttı

Cuma, 16 Eylül 2022 13:34:17 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin ham kömür üretimi bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yıllık %11 artışla 2,93 milyar mt seviyesinde yer alırken, bu artış yılın ilk yedi ayında kaydedilene kıyasla 0,5 puan daha yavaş oldu.

Yalnızca Ağustos ayında, Çin’in ham kömür üretimi yıllık %8,1 artışla Temmuz ayında kaydedilene kıyasla 8 puan daha yavaş oldu ve 370 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ülkenin kok üretimi yıllık %1,1 düşüşle 318,22 milyon mt seviyesinde yer alırken, yılın ilk yedi ayında yıllık %0,2 artış kaydedilmişti.

Yalnızca Ağustos ayında ise ülkenin kok üretimi aylık %0,81 artış ve yıllık %2,5 düşüşle 39,11 milyon mt oldu.