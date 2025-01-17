Çin’in ham çelik üretimi Aralık ayında Kasım’a kıyasla %3,1 geriledi

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Çin’in pik demir ve ham çelik üretimi sırasıyla aylık %1,16 ve %3,1 düşüşle 66,7 milyon mt ve 76 milyon mt seviyelerinde kaydedilirken, yıllık bazda sırasıyla %9,4 ve %11,8 artış görüldü. Çin’in Aralık ayındaki nihai mamul üretimi aylık %0,24 ve yıllık %7,1 artışla 119,1 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aralık ayında Çin’in ham çelik üretimi son kullanıcılardan gelen talebin azalması ve 28 Ocak-4 Şubat tarihleri arasındaki Çin Yeni Yılı tatilinin yaklaşması sebebiyle aşağı yönlü seyrini sürdürdü.

Ülkede 2024 yılında pik demir üretimi yıllık %2,3 düşüşle 851,74 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, ham çelik üretimi %1,7 düşüşle 1 milyar mt seviyesinde yer aldı. Aynı yıl için ülkenin nihai mamul üretimi ise %1,1 artışla 1,4 milyar mt oldu. Ham çelik üretimindeki gerileme Ocak-Kasım dönemindeki %2,7 düşüşten 1 puan daha düşüktü.

Ocak ayının başında (1-10 Ocak) orta ve büyük ölçekli çelik üreticilerinin ortalama günlük ham çelik üretimi 2024 yılının Aralık ayının sonuna (21-31 Aralık) kıyasla %10,3 artışla 2,1 milyon mt seviyesinde kaydedildi.