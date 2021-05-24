Çin’in gemi üretimi Ocak-Nisan döneminde %16,6, yeni gemi siparişleri ise %182,1 arttı

Pazartesi, 24 Mayıs 2021 15:34:24 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal Gemi İnşa Endüstrisi Birliği tarafından açıklanan verilere göre, Çin’in toplam gemi üretimi bu yılın ilk dört ayında yıllık %16,6 artışla 12,81 milyon dwt oldu.

Söz konusu dönemde, Çin’in yeni gemi siparişleri yıllık %182,1 artışla 27,87 milyon dwt olurken, Çinli gemi üretim şirketlerinin siparişleri, 2020 yılının sonunda kaydedilene kıyasla %18,4 ve yıllık %4,5 artışla 84,19 milyon dwt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde, Çin’in ihracata yönelik gemi üretimi ise toplam üretimin %94,2’sini oluşturdu.

75 büyük gemi üretim şirketinin verilerine göre, yılın ilk dört ayında söz konusu Çinli gemi üretim şirketlerinin faaliyet kârı yıllık %10,4 artışla 72,3 milyar RMB (11,2 milyar $) olurken, brüt zararı ise 150 milyon RMB (23,3 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Çin’in toplam gemi üretimi söz konusu dönemde, küresel piyasadaki toplam gemi üretiminin %41,1’ini oluşturarak bu konudaki liderliğini sürdürdü. Çin’i %34,3 ile Güney Kore ve %21,5 ile Japonya takip etti.