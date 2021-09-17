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Çin’in gemi üretimi Ocak-Ağustos döneminde %9, yeni gemi siparişleri ise %227,2 arttı

Cuma, 17 Eylül 2021 12:19:22 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal Gemi İnşa Endüstrisi Birliği tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin toplam gemi üretimi bu yılın ilk sekiz ayında yıllık %9 artışla 26,27 milyon dwt oldu.

Söz konusu dönemde, Çin’in yeni gemi siparişleri yıllık %227,2 artışla 49,11 milyon dwt olurken, Çinli gemi üretim şirketlerinin siparişleri Ağustos ayının sonunda yıllık %26 ve 2020 yılının sonunda kaydedilene kıyasla %28,6 artışla 91,48 milyon dwt seviyesinde yer aldı.

Çin’in ihracata yönelik gemi üretimi ise bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, toplam üretimin %93,9’unu oluşturdu.

75 büyük gemi üretim şirketinin verilerine göre, söz konusu Çinli gemi üretim şirketlerinin faaliyet kârı yılın ilk sekiz ayında yıllık %14,3 artışla 193,2 milyar RMB (30 milyar $) olurken, brüt zararı ise yıllık %14,7 artarak 990 milyon RMB (153,5 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Çin’in toplam gemi üretimi söz konusu dönemde, küresel piyasadaki toplam gemi üretiminin %44,4’ünü oluşturarak bu konudaki liderliğini sürdürdü. Çin’i %31,8 ile Güney Kore ve %20,2 ile Japonya takip etti.


Etiketler: gemi inşa  Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


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